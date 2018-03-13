Помер журналіст Олесь Терещенко

12 березня помер відомий український журналіст та телеведучий Олесь Терещенко у віці 43-х років. Про це повідомив голова Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Зураб Аласанія.

Олесь Терещенко з 2017 року боровся з онкологічним захворюванням.

"Онкологічний діагноз я сприйняв не як вирок для себе, а як важке випробування. Це непростий виклик. Я приймаю його. Маю намір боротися з хворобою. Сподіваюся, мені це вдасться", - писав журналіст.

Терещенко у 1997 році у складі нової команди програми "Післямова" створив "Телевізійну службу новин" на телеканалі "1+1".

З січня 2009 року і донині працював ведучим на Першому національному телеканалі.