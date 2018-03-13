Торговку людьми затримано на кордоні

Співробітники Держприкордонслужби затримали двох українців, яких розшукували вітчизняні правоохоронні органи за порушення кримінального законодавства.

Так, учора у Львівському аеропорту співробітники прикордонного відомства під час оформлення пасажирів рейсу «Мінськ-Львів» затримали українку, яка перебувала у розшуку. Громадянку України розшукували вітчизняні правоохоронні органи за торгівлю людьми. Наразі затриману передано представникам Нацполіції.

Крім того, в пункті пропуску «Гоптівка», що на кордоні з Росією, військовослужбовці Харківського загону стосовно громадянина України виконали доручення ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області щодо додаткового вивчення питання наявності законних підстав для перетину державного кордону зазначеною особою. Як з’ясували правоохоронці, стосовно нашого співвітчизника тривають розшукові заходи в рамках ч.3 ст.185 КК України «Крадіжка».

Затриманому громадянину відмовлено у перетині кордону та передано представникам Нацполіції.