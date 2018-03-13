Саакашвілі вимагає, щоб Генпрокуратура поновила справу проти нього

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі зажадав у Генпрокуратури України відновлення справи по "грошах Курченка". Про це він заявив в ексклюзивному коментарі телеканалу NEWSONE.

"Так, дійсно, ми сьогодні отримали постанову Генеральної прокуратури України про призупинення справи. Вони кажуть, що якщо щось і буде, то тільки в рамках співпраці з Нідерландами. Тут ситуація дуже проста: вони пробили чергове дно. Зараз доведено, що не було жодної розмови з Курченком - був монтаж ... я вимагаю, щоб цю справу відновили, я вимагаю пустити мене назад в Україну", - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, Генпрокуратура призупинила кримінальне провадження щодо третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко в Facebook.

Він написав, що 6 березня ГПУ направила запит Нідерландам про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних і слідчих дій за участю Саакашвілі.

Відповідний запит відправили в ході досудового розслідування кримінального провадження за підозрою Саакашвілі.

У той же час досудове розслідування кримінального провадження стосовно соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе триває.