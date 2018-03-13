АТО: За добу 5 обстрілів, двоє поранених

На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське й Луганське.

На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силам АТО 120 та 82 мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82 мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки.

Унаслідок ворожого вогню два українських воїна зазнали поранень. Військовослужбовців доставлено до військово-медичних установ та надано медичну допомогу, інформує штаб АТО.