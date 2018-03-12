МОЗ готує спрощений перелік медичних протипоказань для керування транспортним засобом

МОЗ України розпочало перегляд переліку медичних протипоказань для керування транспортними засобами з метою приведення його у відповідність до європейських стандартів.

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України підготував проект наказу щодо переліку медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, який наразі знаходиться на громадському обговоренні.

Усвідомлюючи необхідність удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та приведення у відповідність українських нормативно-правових актів до вимог та стандартів Європейського Союзу, МОЗ України підняло питання перегляду існуючого переліку медичних протипоказань для водіїв та встановлення стандартів фізичної і розумової придатності для керування транспортними засобами.

До 26 березня Міністерство приймає від усіх зацікавлених сторін зауваження та пропозиції, які по завершенню громадського обговорення будуть опрацьовані.

Водночас, МОЗ України доручило керівнику ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України" Максиму Циганку підготувати спрощений перелік медичних протипоказань відповідно до Додатку ІІІ Директиви 2006/126/ЄС.

Ми переконані, що у новому переліку медичних протипоказань мають залишитися лише ті захворювання, які безпосередньо можуть впливати на безпеку дорожнього руху. Наголошуємо, що той перелік, який наразі знаходиться на громадському обговоренні - це не остаточний варіант наказу. МОЗ України прийматиме відповідний наказ лише після суттєвого його доопрацювання та удосконалення.