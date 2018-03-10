Північноатлантичний альянс офіційно визнав за Україною статус країни-аспіранта

Північноатлантичний альянс офіційно визнав прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації, закріпивши за нею статус країни-аспіранта. Про це повідомила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами перемовин з цього приводу із заступником Генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

«Від визнання амбіцій – до членства довгий шлях, який складається із, насамперед, внутрішньої роботи, але ми можемо його успішно пройти, якщо будемо цілеспрямовано змінювати країну у відповідності до демократичних, соціальних, економічних, політичних і, звичайно, військових принципів та підходів НАТО», - зауважила Віце-прем’єр-міністр. «Здобутки куються часто малими кроками, але великою роботою поза лаштунками. Однією з тем нашої ранкової розмови із Заступницею Генсека НАТО пані Роуз Гетемюллер було чітке визнання Альянсом євроатлантичних прагнень України, що зафіксовані в нашому законодавстві. Так, нарешті, вже ввечері офіційний сайт НАТО стверджує, що на сьогодні 4 країни, включно з Україною, заявили про свої наміри стати в майбутньому членами Північноатлантичного Альянсу. Щиро вдячна нашим дипломатам та партнерам за цю сторінку нашого шляху», - зазначила Віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляє офіційний сайт Північноатлантичного альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, «на даний момент чотири країни-партнери задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна». Також на цій сторінці міститься пояснення про статус «країни-аспіранта» (Aspirant country), під який відтепер підпадає Україна. «Країни, які задекларували інтерес у приєднанні до Альянсу, спершу отримують запрошення долучитися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо їхнього прагнення до членства та пов’язаних із цим реформ», - ідеться в поясненні.