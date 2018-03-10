Купу грошей та стоматпрепарати намагався переправити в зону конфлікту українець

Сьогодні на лінії розмежування в Донецькій області військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з представниками фіскальної служби виявили велику суму грошей та стоматологічні препарати. Знайшли їх під час заходів контролю у громадянина України, який слідував до тимчасово окупованої території через контрольний пункт в`їзду-виїзду «Майорське».

У ході перевірки прикордонний наряд в автомобілі українця виявив 60 тисяч доларів США та 13 тисяч гривень. Також в транспортному засобі знаходилися різноманітні медичні препарати, що використовуються в галузі стоматології. Їх сума оцінки становить понад 10 тисяч гривень.

Громадянина та виявлені знахідки передано працівникам ДФС для прийняття правового рішення.