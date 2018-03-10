Серед руди в трьох вагонах виявлено велику партію сигарет

Серед руди в трьох вагонах виявлено велику партію сигарет

Прикордонники вилучили 34 ящика цигарок, а це 17 тисяч пачок.

Джерело: Відомості

Співробітники Держприкордонслужби вкотре запобігли незаконному переміщенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. Чергову партію курива виявили прикордонники Львівського загону сьогодні вранці у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині.

Контрабандні сигарети прикордонники знайшли у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща. Загалом охоронці кордону вилучили 34 ящика цигарок, а це 17 тисяч пачок. Акцизних марок на сигаретах не було.

Вилучений товар буде передано працівникам фіскальної служби.

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