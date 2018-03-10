АТО: обстріли українських позицій тривають, є вбитий і поранений
Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню.
На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку загарбники двічі застосовували стрілецьку зброю. Зокрема, агресор обстріляв укріплення українських захисників в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне.
На жаль, унаслідок ворожого вогню минулої доби один український воїн загинув. Ще один захисник – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу, інформує штаб АТО.