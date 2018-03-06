АТО: Ворог застосував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю

Друга половина минулої доби, починаючи з 16.00, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, до того, російсько-окупаційні угруповання 3 рази порушували перемир’я.

На Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82-мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець сил АТО. Його доправлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги, інформує штаб АТО.