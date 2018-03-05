Про це з посиланням на рішення суду повідомляє "Слово і Діло". Як зазначається, суд повторно арештував майно сина Авакова, а саме: квартиру і три паркомісця в Києві по вул. Протасов Яр, 8, а також квартиру в центрі Харкова по вул. Мироносицькій, 22. Нагадаємо, попереднє рішення суду про арешт майна сина Авакова було скасовано у грудні 2017 року рішенням Апеляційного суду Києва. Тоді суд вирішив задовольнити апеляційну скаргу адвоката Авакова.

Зазначимо, 31 жовтня 2017 року детективи Національного бюро України повідомили Олександру Авакову, а також екс-заступнику глави МВС Сергію Чеботарю та представнику фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків для Нацгвардії Володимиру Литвину про підозру в розтраті 14 млн гривень. У листопаді суд відпустив сина Авакова під особисте зобов'язання. Крім того, суд зобов'язав Олександра Авакова здати закордонний паспорт, носити електронний браслет, а також бути в правоохоронні органи з першої необхідності. Зазначимо, і сторона обвинувачення, і сторона захисту залишилися незадоволені рішенням суду.