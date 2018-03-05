У Коростені під час перестрілки загинув чоловік

Одна людина загинула і ще одна отримала поранення в результаті перестрілки в кафе міста Коростень Житомирської області.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Житомирській області.

"3 березня в одному з кафе Коростеня сталася сутичка між групою чоловіків, в результаті чого двоє з них отримали вогнепальні поранення. Один із травмованих від отриманих ушкоджень помер в лікарні, життя іншого медикам вдалося врятувати", - повідомили в поліції.

Відзначається, що повідомлення про надходження в лікарню жителів райцентру, 1991 і 1995 р.н., з вогнепальними пораненнями надійшли з проміжком в півгодини відразу з двох медичних установ міста. З'ясовуючи обставини, поліцейські встановили, що обидві події пов'язані між собою.

"Зараз відомо, що травмовані в той вечір, близько 18.45, зустрілися в одному з кафе міста. Після нетривалого спілкування між ними виникла бійка, яка закінчилася стріляниною. Один з чоловіків отримав поранення черевної порожнини, що в подальшому призвело до його смерті, інший - наскрізне поранення грудної клітини ", - уточнили правоохоронці.

За даним фактом розпочато досудове розслідування відразу за кількома статтями кримінального кодексу - ст. 115 (умисне вбивство), ст.15 (замах на злочин), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обидва чоловіки раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Зараз поліцейські встановлюють подробиці інциденту і всіх учасників інциденту.