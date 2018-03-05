Двох мандрівників з Туреччини затримали біля кордону з Польщею

Учора надвечір прикордонники відділу «Краковець» отримали випереджувальну інформацію від опретивників прикордонного відомства про можливе порушення кордону. Прикордонники вжили заходів щодо недопущення правопорушення на цій ділянці відповідальності та невдовзі прикордонний наряд помітив невідомих. Правоохоронці почали переслідувати двох чоловіків, які прямували в бік Польщі, та за 250 метрів від кордону втікачів наздогнали. Затриманими виявились громадяни Туреччини 1981 та 1985 років народження. В Україну іноземці прибули легально, деякий час проживали у Львові та невдовзі вирішили продовжили свою подорож, проте в незаконний спосіб.

За спробу незаконного перетинання державного кордону іноземці будуть притягненні до адміністративної відповідальності. В подальшому на іноземців чекає примусове повернення до країни походження.