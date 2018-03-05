Контрабандисти під час втечі відріклися 2 тисяч пачок сигарет

Виявити правопорушників вдалося завдяки інформації, яку здобули оперативники прикордонного відомства. В ході її реалізації прикордонники відділу «Селятин» Чернівецького загону та оперативники помітили за 100 м від лінії кордону рух групи осіб в бік кордону з Румунією. При спробі затримання особи покидали 4 пакунки сигарет та втекли в тил ділянки.

Виявлені майже 2 тисячі пачок тютюнових виробів планується передати до ДФС. Триває пошук причетних до даного правопорушення осіб.