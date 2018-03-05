Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 4088, який передбачає до 3 років обмеження або позбавлення волі за доведення до самогубства. Про це свідчать дані, які містить картка законопроекту на сайті ВРУ.

Доведення до самогубства або до спроби самогубства спричинить обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. У тому числі, якщо з людиною жорстоко поводилися, шантажували, систематично принижували або ж примушували робити те, що вона не хотіла. У нормі закону також згадують "схиляння до самогубства" та "інші дії, що призводять до скоєння самогубства".

Закон набуде чинності наступного дня після офіційної публікації у парламентській газеті "Голос України".

Нагадаємо, раніше стали набувати популярності так звані "групи смерті" в соцмережах. Підлітків "вербували" до груп, пропонували ігри та квести із заподіянням собі каліцтв, кінцевою метою яких було самогубство. Зазначалося, що раніше організаторів подібних груп складно було притягнути до відповідальності у зв’язку з відсутністю необхідних норм у Кримінальному кодексі.