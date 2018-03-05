УКРОП іде на президентські вибори аби змінити країну, - Ігор Палиця

УКРОП іде на президентські вибори аби змінити країну, щоб було встановлене верховенство права, відновлена демократія і працювала Конституція.

Про це заявив член президії політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», голова Волинської обласної ради Ігор Палиця під час виступу на XІV з’їзді УКРОПу 3 березня.

За словами політика, нинішньому президенту країни доведеться відповідати за свої вчинки та за те, що відбувається в Україні.

«Той, хто живить війну, не хоче її закінчувати, той, хто відпочиває на Мальдівах, поки гинуть наші солдати на передовій, буде відповідати за те, що накоїв на посту президента. Те, що сьогодні робиться в Верховній Раді під куполом, – це повне паплюження законів України, це повне нехтування законами України», – каже Ігор Палиця.

Він пригадав, як свого часу Віктор Ющенко затримався на тиждень із правом підписати або накласти вето на закон.

«Тоді всі стояли на вухах та кричали, що це порушення законів. Сьогодні ніхто не знає долі законів, які були прийняті два роки тому, які підписав голова Верховної Ради і направив президенту. Їх немає, вони зникли, – констатує укропівець. – Сьогодні ніхто з нас не застрахований від того, що буде завтра, тому що СБУ, а фактично можемо називати її вже ФСБ, поліція, це ж та сама стара міліція, прокуратура, в якій нічого не змінилося, можуть прийти до кожного з нас – без адвокатів, без причин, із вигаданими рішеннями судів, тому що сьогодні судді роблять те, що їм каже президент, тому що вони бояться не пройти реорганізацію. Сьогодні вони всі хочуть нас залякати».

Додає: ідея про фінансування політичних партій з державного бюджету повністю провалилась, адже кошти платників податків політструктури використовують для піару.

«Гарна ж була ідея – аби партії не фінансували олігархи, треба фінансувати їх із державного бюджету. Сотні мільйонів гривень ідуть на парламентські партії. Це ті партії, які прийшли на крові Майдану, це ті керівники, які прийшли на крові Майдану. Вони отримують 300–400 мільйонів гривень. І на що вони витрачають гроші з державного бюджету? Вони не допомагають бідним, не вирішують соціальні питання. 90 % цих коштів іде на утримання та рекламу на телебаченні», – підкреслив Ігор Палиця.

За словами політика, найнебезпечніші люди для нинішньої української влади ті, хто прагнуть змін в державі. На переконання Ігоря Палиці, в Україні зараз є тільки один олігарх, із яким боролася, бореться й буде продовжувати боротися влада України, та й Росії, – це Ігор Коломойський. Він пригадав, що кошти Приватбанку в Криму та Москві привласнив Путін. Водночас у Криму були знесені всі об’єкти, які належали Коломойському. президента Юрій Косюк, нардеп Олександр Герега і досі спокійно торгують у Криму, як і автозаправні станції WOG чи OKKO, які просто змінили назви.

«Нинішня влада працює над тим аби вибити фінансове підґрунтя в тих людей, які хочуть щось змінити, в тих партій, які хочуть щось змінити. Що вони роблять із нашою партією? На їхню думку, найнебезпечніша людина для них – це Ігор Коломойський. Бо в березні-квітні 2014 року й ніхто не знав Порошенка. Знали тільки те, що він кандидат у президенти. В той важкий для України час не було чути про Віктора Пінчука, Ріната Ахметова, про всіх інших олігархів, які могли би стати на захист країни. Сьогодні на Мюнхенському саміті разом із Порошенком ходить Пінчук, бачимо, що Ахметов уже в три чи чотири рази підняв нам вартість електроенергії в усій країні, кожному українцю, набиває свої кишені й нічого з ним не стається. «Народжуються» інші олігархи. А президент сказав, що він став біднішим із моменту, коли його обрали, але щороку в різних журналах, які публікують рейтинги мільярдерів нашої країни, він у цих рейтингах лише піднімається, – заявив Ігор Палиця. – Усі автозаправні станції, WOG, OKKO, поміняли назви й спокійно торгують у Криму, - констатує Ігор Палиця. – Ніхто не заважає так Росії, як Коломойський і УКРОП. Ніхто не заважає так Україні, як Коломойський і УКРОП».

Окрім того, Ігор Палиця не виключає того варіанти, що сучасна українська влада після проведення президенських виборів у Росії домовиться із Москвою, аби вона завдала сильнішого удару по Україні. Це, своєю чергою, дозволить ввести у країні військовий стан і не проводити власних виборів, адже «влада знає, що президентських виборів їй не виграти».

«Вони використовують населення України, вони прийшли на крові, живуть на крові, на крові вони і хочуть піти. Ми знаємо, чому ми хочемо перемогти. Ми говоримо про це чесно й відкрито – ми хочемо змінити країну», – підкреслив Ігор Палиця.