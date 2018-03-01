СБУ, Прокуратура та Нацполіція мають позбутися можливості контактувати з бізнесом, – Володимир Гройсман

Служба безпеки України, підрозділи Генеральної прокуратури та Національна поліція мають позбутися прав будь-якого контакту з бізнесом і передати ці повноваження в єдиний інтелектуальний орган, який буде вести аналітику бізнесу і не давати нікому ховатися в тінь. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час інвестиційної конференції в Києві.

Він наголосив, що назва цього органу значення не має, і сьогодні існує декілька її варіантів – так само, як і існує декілька законопроектів щодо формування та роботи такого органу.

«І ми тут не претендуємо на єдине авторство, - сказав Володимир Гройсман. – Я претендую на те, аби СБУ було позбуто прав контактувати з бізнесом. Говорю про це серйозно».

А підрозділи Нацполіції та прокуратури, які займаються питаннями бізнесу, впевнений Глава Уряду, мають бути ліквідовані.

«Ми за те, щоб був один інтелектуальний орган, який займається аналітикою бізнесу і не дає нікому уходити в тінь. Ось я за це», - підкреслив Володимир Гройсман.

Разом з тим він запропонував діловим колам проаналізувати всі ініціативи щодо формування єдиної служби, обрати найбільш прийнятний законопроект, аби його можна бути розглянути й ухвалити швидко і майже одноголосно – так, як це було із законом щодо захисту прав бізнесу «маски-шоу-стоп».