Прикордонники затримали вантажівку з сигаретами на 3,6 млн гривень

В авто 33-го водія було виявлено 100 тисяч пачок сигарет.

Співробітники Державної прикордонної служби України продовжують системні заходи щодо протидії незаконному переміщенню тютюнових виробів, в тому числі через лінію зіткнення.

Так, учора співробітниками прикордонних оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління спільно з представниками СБУ, Нацполіції та ДФС під час відпрацювання тилових районів вздовж лінії зіткнення, в районі м. Дружківка, затримано вантажний автомобіль «IVECO» української реєстрації.

В ході огляду вантажівки правоохоронці виявили 200 ящиків сигарет «Marlboro», обклеєних марками акцизного збору України з ознаками підробки та без відповідних товаро-супровідних документів. 33-річний водій автомобіля, уродженець Луганської області, від надання будь-яких пояснень категорично відмовився.

Громадянина України, 100 тисяч пачок сигарет на загальну суму близько 3,6 млн. гривень та автомобіль, як засіб незаконного переміщення товарів на суму 400 тисяч гривень, передано представникам ДФС.

Відкрито кримінального провадження за ч.1 ст. 204 ККУ «Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів».

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