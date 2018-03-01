Контактна група узгодила "абсолютне перемиря" в Донбасі

З 5 березня в Донбасі має встановитися "абсолютне перемир'я". Це рішення прийняла контактна група в Мінську.

Контактна група на черговому засіданні в Мінську погодила встановлення "абсолютного перемир'я", яке розпочнеться 5 березня. "Конкретний документ буде узгоджений сторонами і опублікований найближчими днями", - заявив в середу, 28 лютого, представник самопроголошеної "ЛНР" Владислав Дейнего. Він також згадав обговорені "заходи щодо забезпечення" перемир'я, повідомляє dw.

При цьому Дарина Оліфер, представник українського уряду в Контактній групі, повідомила, що за умови дотримання режиму тиші в районі станиці Луганській "може відбутися розведення сил і засобів" відповідно до рамкового рішенням групи. Оліфер згадала про вимоги Києва щодо виконання раніше досягнутих угод в рамках мінського процесу, зокрема щодо дотримання лінії розмежування, створення зон безпеки і демілітаризації ряду населених пунктів.

Ще один представник офіційного Києва Віктор Медведчук висловив припущення, що в рамках чергового обміну полоненими Україна передасть представникам самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" 74 військових. У відповідь сепаратисти звільнять 29 полонених, які будуть відправлені на українську територію.

Наступне засідання Контактної групи відбудеться 14 березня.