Затримано ще одного учасника схеми з заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом»

22 лютого 2018 року в аеропорту «Бориспіль» затримано колишнього керівника відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», підозрюваного у завданні збитків ДП «НАЕК «Енергоатом». Впродовж останніх трьох місяців ця особа перебувала в розшуку.

За версією слідства, підозрюваний виступав представником компанії «BRADCREST INVESTMENTS S.A.» (Панамська Республіка). Зокрема, особисто домовлявся з представниками «SKODA S.A» щодо розмірів перерахувань «відкатів» та підписував документи, які стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії «BRADCREST INVESTMENTS S.A.», єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу.

На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).

Наразі підозрюваному, дії якого кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На нього також покладено обов’язок носити засіб електронного контролю та здати паспорти.

Нагадуємо, що розслідування за фактом заволодіння коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в розмірі 6,4 млн євро детективи Національного бюро зареєстрували у грудні 2015 року. Вказане провадження у листопаді 2017 року об’єднане з розслідуванням фактів заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США.

Наразі в об’єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, із яких 4 перебувають у розшуку. Серед підозрюваних — чинні керівники ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

9 січня 2018 року екс- голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу та його захисникам відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.