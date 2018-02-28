За нападом на спілку угорців в Ужгороді стоїть ФСБ

Про це повідомляє портал Mukachevo.net.

«Підпал офісу Товариства угорської культури (ТУКЗ) в Ужгороді був інспірований російськими спецслужбами – особисто в мене щодо цього немає жодних сумнівів», - заявив голова Закарпатської ОДА.

Москаль зазначив, що ФСБ неодноразово влаштовувало на Закарпатті провокації. Усі ці спецоперації, які мають на меті розхитати ситуацію на міжетнічному ґрунті й спровокувати на Закарпатті «донбаський» сценарій, були інспіровані безпосередньо ФСБ.

Він зазначив, що попереджав керівництво силових структур про можливі провокації.

Очільник області заявив, що такі провокації під егідою російських спецслужб не матимуть жодних наслідків для добросусідських відносин українців, угорців та представників інших національностей, що проживають на Закарпатті в мирі й злагоді.

Нагадаємо, в Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС. Згодом стало відомо, що будівлю не підпалили, а підірвали - невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на підвіконня офісу.

У спілці угорців, чию будівлю підірвали в Ужгороді, переконані, що за нападом стоять не громадяни України.

МЗС Угорщини через інцидент викликало українського посла в Будапешті. Українські посадовці засудили підпал спілки угорців.

Це вже друга спроба підпалу офісу КМКС в Ужгороді. 4 лютого зловмисники теж кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі.

У вівторок стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало поляків, підозрюваних у підпалі 4 лютого будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.