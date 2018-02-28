Прикордонники затримали двох кримінальних злочинців

Іноземку та українця, які перебували у розшуку, викрили співробітники Держприкордонслужби в аеропорту «Бориспіль» та в пункті пропуску «Нові Яриловичі».

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час оформлення пасажирів рейсу «Лондон-Київ» виявили іноземку, яка перебувала у міжнародному розшуку. На громадянку Угорщини 1983 року народження спрацювала базаданих Інтерполу. Зазначену особу на батьківщині розшукували правоохоронні органи за підробку документів.

По даному факту поінформовано українське бюро Інтерполу в м. Києві. Затриману іноземку передано представникам Нацполіції.

Крім того, прикордонники Чернігівського загону під час здійснення заходів контролю виявили громадянина України, якого розшукували вітчизняні правоохоронні органи за умисне тяжке тілесне ушкодження, щоспричинило смерть. Затриманого передано співробітникам Національної поліції.