В Україні обрали голову Нацслужби здоровя

Заступник генерального директора приватної клініки Isida-IVF Олег Петренко став переможцем конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України.

В цілому до фінального етапу (співбесіди) конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України за результатами тестування на знання законодавства, а також рішення двох ситуаційних завдань було допущено чотири кандидати.

В результаті переможцем став Петренко з результатом 14,64 бала.