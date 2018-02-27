79 млн євро заплановано на ремонт будівель вишів
В Україні розпочався конкурс для українських вишів на покращення їх енергоефективності.
Почався конкурс для українських вишів до другої фази проекту «Вища освіта України», що спрямований на покращення енергоефективності університетів. Цей проект МОН реалізує разом з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.
Загальна вартість другої фази – 79 млн євро. Переможці відбору отримають кошти на реалізацію запропонованих ними проектів з поліпшення з енергоефективності в адміністративних, академічних та дослідних будівлях, студентських гуртожитках, спортивних спорудах тощо.
«Реконструкція застарілої інфраструктури університетів – один із основних пріоритетів для нас. Сьогодні утримання старих будівель, які є вкрай енерговитратними, потребує значних бюджетних коштів. Ці гроші можна направити, наприклад, на покращення матеріально-технічної бази, закупівлю обладнання для наукових лабораторій тощо. Тому ми, власне, і були дуже зацікавлені у старті цього проекту. Зараз МОН реалізує першу його фазу. В її межах у 7 вишах незабаром починатимуться ремонти. Кількість закладів, що братимуть участь у другому етапі, буде відома за результатами конкурсного відбору. Його МОН проводитиме разом із зовнішнім технічним консультантом», – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Для участі у відборі потрібно до 15 квітня 2018 року надіслати анкету до МОН в електронному (на скриньку matyushenko@mon.gov.ua разом з посиланням для завантаження інших документів) та паперовому вигляді (на адресу м. Київ, пр. Перемоги, 10 разом з додатковими документами та матеріалами).
Загальна вартість інвестиційних витрат за проектом, який пропонує університет, має бути не менш як 5 млн євро. Як виняток, можуть бути розглянуті проекти меншої вартості, але не менш ніж 3 млн євро. Заходи для реалізації проекту мають бути технічно та економічно виправданими.
У МОН підкреслюють, що перед тим, як подавати проект на конкурс, вишам потрібно уважно ознайомитися з основними умовами фінансування, критеріями прийнятності ЗВО та проекту, критеріями відбору й оцінки. Усю цю інформацію та анкету учасника можна завантажити тут (у додатку).
Нагадуємо, що загальна вартість проекту «Вища освіта України» становить 160 млн євро.