79 млн євро заплановано на ремонт будівель вишів

Почався конкурс для українських вишів до другої фази проекту «Вища освіта України», що спрямований на покращення енергоефективності університетів. Цей проект МОН реалізує разом з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

Загальна вартість другої фази – 79 млн євро. Переможці відбору отримають кошти на реалізацію запропонованих ними проектів з поліпшення з енергоефективності в адміністративних, академічних та дослідних будівлях, студентських гуртожитках, спортивних спорудах тощо.

«Реконструкція застарілої інфраструктури університетів – один із основних пріоритетів для нас. Сьогодні утримання старих будівель, які є вкрай енерговитратними, потребує значних бюджетних коштів. Ці гроші можна направити, наприклад, на покращення матеріально-технічної бази, закупівлю обладнання для наукових лабораторій тощо. Тому ми, власне, і були дуже зацікавлені у старті цього проекту. Зараз МОН реалізує першу його фазу. В її межах у 7 вишах незабаром починатимуться ремонти. Кількість закладів, що братимуть участь у другому етапі, буде відома за результатами конкурсного відбору. Його МОН проводитиме разом із зовнішнім технічним консультантом», – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Для участі у відборі потрібно до 15 квітня 2018 року надіслати анкету до МОН в електронному (на скриньку matyushenko@mon.gov.ua разом з посиланням для завантаження інших документів) та паперовому вигляді (на адресу м. Київ, пр. Перемоги, 10 разом з додатковими документами та матеріалами).

Загальна вартість інвестиційних витрат за проектом, який пропонує університет, має бути не менш як 5 млн євро. Як виняток, можуть бути розглянуті проекти меншої вартості, але не менш ніж 3 млн євро. Заходи для реалізації проекту мають бути технічно та економічно виправданими.

У МОН підкреслюють, що перед тим, як подавати проект на конкурс, вишам потрібно уважно ознайомитися з основними умовами фінансування, критеріями прийнятності ЗВО та проекту, критеріями відбору й оцінки. Усю цю інформацію та анкету учасника можна завантажити тут (у додатку).

Нагадуємо, що загальна вартість проекту «Вища освіта України» становить 160 млн євро.