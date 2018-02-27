У березні буде 4 дні вихідних поспіль

Відповідно до статті 73 КЗпП 8 березня (Міжнародний жіночий день) є святковим та неробочим днем, а отже на підприємствах, в установах, організаціях робота в цей день не проводиться.

У 2018 році 8 березня припадає на четвер. З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким установлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести робочі дні з п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня (Розпорядження КМУ від 11.01.2018 р. №1-р).

Таким чином, у березні будемо мати 4 вихідні дні поспіль - з 8 по 11 березня.

А загалом у березні буде: календарних днів - 31; робочих днів - 21; вихідних днів - 10.

Що стосується роботи банківських установ, то згідно з повідомленням Нацбанку, дні роботи системи електронних платежів Національного банку України переносяться з п’ятниці 9 березня – на суботу 3 березня. За потреби 9 березня банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.