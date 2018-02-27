У Києві невідомі викрали з BMW 4 мільйони гривень і ноутбук

Сумку з 4 мільйонами гривень вкрали з автомобіля BMW на автозаправній станції в Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Інциденти трапився приблизно о 18:00 на АЗС по вул. Великій Кільцевій.

"За словами 24-річного потерпілого правоохоронці з'ясували: припаркувавши свій BMW на території АЗС," хлопець пішов у своїх справах". Протягом 20 хвилин троє невідомих, розбивши скло передніх дверей автомобіля, викрали ноутбук та сумку з грошима, в якій знаходилося 4 млн гривень ", - інформує поліція.

Як повідомляється, грабіжники прокололи шину BMW і поїхали з місця злочину на елітному автомобілі Porsche Cayenne.

В даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для негайного затримання грабіжників.

Інформація про інцидент зареєстрована в Солом'янському управлінні поліції.