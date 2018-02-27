АТО: Ворог нахабно порушує мінські домовленості
Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігається подальша активність російсько-окупаційних військ.
Агресор продовжує застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди.
На Луганському напрямку загарбники випустили понад десять мін калібру 120-мм у бік наших позицій біля Троїцького.
На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети у районі Пісків. На Приазов’ї, зранку, а згодом і в обідній час, противник вів вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського. Також, зі стрілецької зброї, окупанти обстрілювали захисників Кам’янки.
Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню троє українських військовослужбовців отримали поранення, інформує штаб АТО.