На Сумщині затриманий черговий «хабарник в погонах»

Хабарника затримано на гарячому

Військовою прокуратурою Cумського гарнізону Центрального регіону України в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні викрито на гарячому при отриманні неправомірної вигоди інспектора відділу прикордонної служби «Шалигіне» Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПС України.

Військові прокурори діяли спільно із слідчими СБУ, співробітниками внутрішньої безпеки Національної поліції в Сумській області, Управління захисту економки в Сумській області та відділу ВБ по Сумському прикордонному загону.

Затриманий військовослужбовець, використовуючи дружні стосунки зі слідчим Глухівського ВП ГУНП в Сумській області, вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 8000 доларів США. Хабар він отримав за сприяння у закритті кримінального провадження за ч.1 ст. 309 Кримінально-процесуального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту»), провадженням якого займався зазначений слідчий.

Під час затримання хабарника предмет неправомірної вигоди вилучено.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

Довідково: Кримінальний кодекс України, ч. 3 ст. 369-2: «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.