В Україні затримали хакера з кібермережі «Avalanche»

В Україні поліція затримала хакера, якого розшукували в 30 країнах світу. Затриманий є членом міжнародної злочинної кібермережі «Avalanche».

Злочинна мережа існувала майже 7 років. У листопаді 2016 року в результаті спільної міжнародної операції кібермережу ліквідували.

Діяльність «Avalanche» спричинила шкоду у розмірі сотень мільйонів євро.

Щотижнево хакери «Avalanche» надсилали понад мільйон листів, що вміщали шкідливе програмне забезпечення. У 2016 році в Європолі повідомили, що виявлено 16 керівників організацій із 10 країн, а двох із них затримано в Україні.