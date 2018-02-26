Кульбіда: Справжня весна прийде в Україну в середині березня

Випадання великої кількість опадів в Україні очікується 1 березня. Про це повідомив глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає УНН.

"Найбільша кількість опадів випаде 1 березня. В Києві їх буде як раз не дуже багато - 10 мм. В той час як в інших областях їх може бути від 30 до 40 мм снігу, і стільки ж додасться снігового покриву", - сказав він.

Кульбіда також підкреслив, що, починаючи з 28 лютого, в Україні очікується послаблення морозів на 8-10 градусів.

"2-3 березня чекаємо чергового зниження температури до 20-24 градусів морозу. Однак цей період не буде довгий. Починаючи з 4-го і особливо 5 березня можна розраховувати на істотне підвищення температурного режиму - навіть до плюсових значень в денні години", - розповів він.

Крім цього, метеоролог зазначив, що справжня весна прийде в Україну в середині березня.