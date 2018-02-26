У Жулянах затримали іноземця, який переправляв трьох українок в Іспанію

У результаті спільних дій співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби, представників управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Одеській області та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) вдалося викрити функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми.

Незаконну оборудку було припинено в міжнародному пункті пропуску «Жуляни», що у м. Києві. Правоохоронцями встановлено, що підозрюваний організував міжнародний канал торгівлі людьми та вербував українок для подальшої сексуальної експлуатації на території Іспанії.

Іноземця 1971 року народження міжвідомча група затримала під час оформлення пасажирів на один з рейсів. Чоловік саме намагався переправити за кордон трьох молодих жінок для подальшого їх залучення в секс-індустрії.

В даний час проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно затриманого. Також встановлюються повне коло причетних до правопорушення осіб.