АТО: Доба пройшла не без жертв

Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень, спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ.

На Луганському напрямку противник випустив сім мін калібру 82-мм у бік наших позицій в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського.

На Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов’ї, а зі стрілецької зброї - обстрілювали захисників шахти Бутівка.

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще один захисник - отримав поранення, інформує штаб АТО.