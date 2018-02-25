АТО: Ворог продовжує застосовувати озброєння, заборонене мінськими угодами

На Луганському напрямку, у вечірній час, російські найманці знову грубо порушили Мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях населеного пункту Підлісне. З 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях поблизу Кримського. З гранатометів та стрілецької зброї - обстрілював оборонців Лобачевого, а зі стрілецької зброї загарбники провокували українських воїнів біля Станиці Луганської.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами. У результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав, інформує штаб АТО.