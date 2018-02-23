Поліція розслідує факт крадіжки речей пасажирів співробітниками "Борисполя"

Поліція розслідує факт крадіжки речей пасажирів співробітниками аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Головне управління Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що у соціальних мережах та деяких ЗМІ з’явилося відео та фото з повідомленням, що начебто працівники камери прийому і здачі вторинного багажу міжнародного аеропорту "Бориспіль" порпаються в багажах пасажирів.

Поліцейські відкрили за цією справою кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій, встановлюється час, коли саме сталася дана подія, та причетні до цього співробітники аеропорту.