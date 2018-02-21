У протезах ніг виявили понад 70 орденів та медалей

Автомобілем керував громадянин України.

Джерело: Відомості

Учора в пункті пропуску «Гоптівка», що на кордоні з Росією, під час перевірки одного з авто прикордонники Харківського загону спільно з працівниками фіскальної служби, за попередньою інформацією та участю Служби безпеки України, виявили понад 70 орденів та медалей часів другої світової війни.

Так, у вищезгаданий пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль марки «Ніссан», в якому як пасажир їхав громадянин України 1972 року народження. За результатами перевірки в протезах його обох ніг було виявлено 10 орденів та 63 медалі часів другої світової війни.

Порушника разом із знахідкою передали співробітникам СБУ. Тривають процесуальні заходи.

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