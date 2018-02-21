2,5 тисячі пачок сигарет виявили прикордонники на кордоні протягом доби

У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині, прикордонники Львівського загону вилучили майже 640 пачок сигарет. Їх було знайдено у конструктивних особливостях поїзда «Ізов–Хрубешув», а саме в хребтовій балці під вагоном потяга. Виявити контрабанду прикордонникам допоміг службовий собака.

Ще 280 пачок сигарет допоміг виявити прикордонникам Львівського загону службовий собака у пункті пропуску «Рава-Руська» під час перевірки легковика, яким їхав українець до Польщі.

Також приховані сигарети виявили прикордонники на українсько-угорському кордоні. Їх незаконно намагався перемістити через кордон наш співвітчизник. Однак у результаті, залишився і без цигарок, і без свого автомобіля «Мерседес», яким він прибув сьогодні о п’ятій ранку у пункт пропуску «Тиса». Куриво, 366 пачок сигарет, 30-річний українець приховав у боковій стінці транспортного засобу. Доступ до тютюнових виробів став можливий після демонтажу декоративної обшивки автомобіля. Загальна сума конфіскату склала понад 385 тисяч гривень.

Також двічі виявляли сигарети минулої доби прикордонники Луцького загону. Біля кордону з Білоруссю прикордонники виявили пакунок, в якому була майже тисяча пачок сигарет. А на кордоні з Польщею, в пункті пропуску «Ягодин», військовослужбовці загону 200 пачок сигарет знайшли в спальному відсіку вантажівки, яким їхав поляк. Усі сигарети вилучено встановленим порядком.