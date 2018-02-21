На території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси, - Матіос

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що на непідконтрольних державі територіях знаходяться до 40 тисяч озброєних людей. Такі дані він озвучив в ефірі одного з українських телеканалів.

Кількість озброєних людей на непідконтрольних територіях коливається в ті чи інші періоди, етапи ескалації або затихання, але сумарно - до 40 тисяч озброєних людей, які мають відповідне навчання за рахунок офіцерів Російської Федерації. Контингент безпосередньо росіян в різні періоди коливався від трьох тисяч військових РФ до 16 тисяч ", - підкреслив Матіос.

До всього він додав, що на території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси - "Перший армійський корпус народного ополчення" ДНР з "штабом" в Донецьку і "Армійський корпус народної міліції" зі "штабом" в Луганську.

Як повідомляв NEWSONE, раніше Матіос заявив, що за участь в терористичних організаціях були затримані 11 громадян РФ за час проведення антитерористичної операції на Донбасі.