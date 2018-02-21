На території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси, - Матіос
На непідконтрольних Україні територіях знаходиться до 40 тисяч озброєних людей.
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що на непідконтрольних державі територіях знаходяться до 40 тисяч озброєних людей. Такі дані він озвучив в ефірі одного з українських телеканалів.
Кількість озброєних людей на непідконтрольних територіях коливається в ті чи інші періоди, етапи ескалації або затихання, але сумарно - до 40 тисяч озброєних людей, які мають відповідне навчання за рахунок офіцерів Російської Федерації. Контингент безпосередньо росіян в різні періоди коливався від трьох тисяч військових РФ до 16 тисяч ", - підкреслив Матіос.
До всього він додав, що на території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси - "Перший армійський корпус народного ополчення" ДНР з "штабом" в Донецьку і "Армійський корпус народної міліції" зі "штабом" в Луганську.
Як повідомляв NEWSONE, раніше Матіос заявив, що за участь в терористичних організаціях були затримані 11 громадян РФ за час проведення антитерористичної операції на Донбасі.