102 особи, підозрювані у розстрілі Майдану, перебувають у розшуку

Особи , які розшукані, а їх 102, оголошено у внутрішній державний розшук. Було кілька спроб залучити Інтерпол, однак ця структура вбачає в даній справі ознаки політичних подій, що відбувались на тлі зміни владі, тому відмовляє. За нашою інформацією більшість правоохоронців, керівництва держави знаходяться в Росії. Їм надано громадянство. І Росія не збирається видавати цих людей, навіть не дозволяє вручити їм підозру. Щодо керівної ланки, то Росія вважає в цьому ознаки політичного переслідування. Залишається один спосіб притягнення до покарання – це заочна процедура.

Щодо тендеру на 70 тисяч гривень по розшуку куль в тих місцях, де не побачили слідчі, то це йде мова про послуги альпініста для пошуку на висоті. Вже вилучено кулі, що придатні для дослідження. І це дуже важливими є доказами для нас, адже ті, що на землі були знайдені, вони часто сплющені.