У «Форді», який прибув у контейнері із Нью-Йорка, виявлено два магазини набоїв

Під час заходів прикордонного контролю на автомобіль «Форд», що прибув в контейнері на одному з теплоходів транзитом з Нью-Йорка, спрацював службовий собака. В ході подальшої перевірки військовослужбовці загону виявили в автомобілі два магазина з 12 набоями калібром 9 мм до пістолету типу Парабелум із маркуванням П08.

Наразі набої вилучено. До Нацполіції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).