Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує память загиблих на Майдані

20 лютого – день вшанування пам’яті загиблих на Майдані протестувальників. Передбачено ряд заходів. Зокрема, об 11:00 розпочнеться молебень родин Героїв Небесної Сотні у Михайлівському соборі, а о 13:00 – молебень біля Хреста поблизу верхнього виходу з метро "Хрещатик".

Президент Петро Порошенко вже вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Глава держави з дружиною прийшли зі свічками до Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні й вклонилися загиблим.

Нагадаємо, представники ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися 4 роки тому планують сьогодні зустрітися з генпрокурором Юрієм Луценком.