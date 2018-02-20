АТО: прицільні обстріли, один убитий

Минулої доби позиції Збройних Сил України піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема й зі зброї забороненого калібру.

На Луганському напрямку, з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів, противник вів вогонь по наших опорних пунктах біля Гладосового, Новолуганського та Світлодарська. Понад дві з половиною години з мінометів калібру 82-мм та великого спектру стрілецького озброєння включно з гранатометами загарбники обстрілювали оборонців Луганського. Мінометний розрив зафіксовано неподалік Кримського.

На Донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети довкола Лебединського, Широкиного і Водяного. Окрім того, з мінометів, гранатометів та кулеметів незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Пісків.

Загалом, минулої доби, ворог провів 12 прицільних обстрілів. Унаслідок вогню агресора, на жаль, загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму. Крім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових, інформує штаб АТО.