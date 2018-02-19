Прикордонники в двох КПВВ виявили 150 кг свинцю та автомобільні аксесуари

Сьогодні в двох контрольних пунктах в`їзду-виїзду, що на лінії розмежування, прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через лінію розмежування свинцю та автомобільних аксесуарів.

У КПВВ «Майорське» під час поглибленого огляду автомобіля «Volkswagen», яким прямував на підконтрольну Україні території наш співвітчизник, прикордонники Краматорського загону виявили в конструктивних особливостях авто 150 кг свинцю.

Крім того, в КПВВ «Новотроїцьке» в багажному відділенні та в салоні автомобіля «ВАЗ», яким їхав до окупованого Донецька також громадянин України, прикордонники Донецького загону знайшли автомобільні аксесуари.

Порушників та виявлені знахідки передано співробітникам ДФС для прийняття подальшого правового рішення.