Автомобіль із 9 тисячами пачок сигарет затримано на Закарпатті

Під час патрулювання неподалік населеного пункту Ділове Рахівського району охоронці кордону затримали автомобіль «Nissan» румунської реєстрації. В ньому знаходилось п’ятеро чоловіків без документів. Крім того, у транспортному засобі було 18 пакунків з майже 9 тисячами пачок сигарет, які горе-контрабандисти планували переправити через українсько-румунський кордон.

Наразі до місця затримання викликано співробітників Національної поліції та фіскальної служби. Тривають заходи з встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.