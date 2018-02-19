Автомобіль із 9 тисячами пачок сигарет затримано на Закарпатті
Прикордонники Мукачівського загону завадили незаконному переміщенню тютюнових виробів до сусідньої Румунії.
Під час патрулювання неподалік населеного пункту Ділове Рахівського району охоронці кордону затримали автомобіль «Nissan» румунської реєстрації. В ньому знаходилось п’ятеро чоловіків без документів. Крім того, у транспортному засобі було 18 пакунків з майже 9 тисячами пачок сигарет, які горе-контрабандисти планували переправити через українсько-румунський кордон.
Наразі до місця затримання викликано співробітників Національної поліції та фіскальної служби. Тривають заходи з встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.