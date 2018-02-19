Автомобіль із 9 тисячами пачок сигарет затримано на Закарпатті

Автомобіль із 9 тисячами пачок сигарет затримано на Закарпатті

Прикордонники Мукачівського загону завадили незаконному переміщенню тютюнових виробів до сусідньої Румунії.

Джерело: Відомості

Під час патрулювання неподалік населеного пункту Ділове Рахівського району охоронці кордону затримали автомобіль «Nissan» румунської реєстрації. В ньому знаходилось п’ятеро чоловіків без документів. Крім того, у транспортному засобі було 18 пакунків з майже 9 тисячами пачок сигарет, які горе-контрабандисти планували переправити через українсько-румунський кордон.

Наразі до місця затримання викликано співробітників Національної поліції та фіскальної служби. Тривають заходи з встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності. 

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...