На кордоні з Польщею виявлено коштовні мобільні телефони
Товар перевозив українець.
З коштовними телефонами та жувальним тютюном повертався сьогодні вночі із Польщі наш співвітчизник.
Перемістити крам чоловік намагався приховано, однак під час заходів перевірки автомобіля «Фольксваген» у пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону та митники товар виявили.
З’ясувалося, що в багажному відділенні серед особистих речей українець приховав 6 коштовних мобільних телефонів та понад 2 кілограми насваю - жувального тютюну.
Наразі товар, сума якого встановлюється, вилучено.