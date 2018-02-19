На кордоні з Польщею виявлено коштовні мобільні телефони

З коштовними телефонами та жувальним тютюном повертався сьогодні вночі із Польщі наш співвітчизник.

Перемістити крам чоловік намагався приховано, однак під час заходів перевірки автомобіля «Фольксваген» у пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону та митники товар виявили.

З’ясувалося, що в багажному відділенні серед особистих речей українець приховав 6 коштовних мобільних телефонів та понад 2 кілограми насваю - жувального тютюну.

Наразі товар, сума якого встановлюється, вилучено.