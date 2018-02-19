АТО: Військовослужбовець поранив товариша по службі

Надзвичайна подія трапилась в одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання у районі проведення АТО.

За попередньою інформацією, 18 лютого, внаслідок необережного поводження зі зброєю, військовослужбовець поранив товариша по службі.

На місці події пораненому надали невідкладний комплекс медичної допомоги та евакуювали до військового медичного закладу.

На жаль, медикам не вдалося врятувати життя військовослужбовця.

Причини та подробиці надзвичайної події зараз з’ясовуються представниками Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.