Близько 150 вантажних автомобілів не можуть перетнути кордон з Росією

Як уже повідомлялося, контрольні служби Російської Федерації в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нєхотєєвка» з 17 лютого не здійснюють пропуск вантажних автомобілів через українсько-російський кордон. Через це відбувається скупчення вантажівок, які не можуть потрапити на територію Росії. На даний час ситуація не змінилася.

Сьогодні вранці черга вантажівок біля та на території пункту пропуску «Гоптівка» (Харківська область) складає близько 150 автомобілів. Більшість транспортних засобів повертаються в Україну, аби прямувати іншим маршрутом.

На неодноразові офіційні запити Держприкордонслужби щодо ситуації, яка склалась на кордоні, відповіді від російської сторони отримано не було. Як стало відомо від осіб, які прямують з Росії, пропуск вантажних транспортних засобів нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів.

Держприкордонслужба звертається до водіїв, які мають намір найближчим часом перетнути українсько-російський кордон на даному напрямку, врахувати цю інформацію та по можливості вибирати інший маршрут.