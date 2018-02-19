Викрадений в Італії «Land Rover» виявили на кордоні

Учора співробітники Держприкордонслужби виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку.

Так, в пункт пропуску «Кучурган», що на кордоні з Молдовою, прибув автомобіль «Land Rover» італійської реєстрації під керуванням громадянина України. Під час прикордонного контролю на зазначений транспортний засіб спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Як з’ясували військовослужбовці Білгород-Дністровського загону, іномарка 2014 року випуску була викрадена на території Італії.

По даному факту поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Транспортний засіб передано співробітникам Нацполіції.