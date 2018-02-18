Прикордонники виявили трьох браконьєрів з уловом риби на 100 тисяч гривень

Учора під час патрулювання контрольованих прикордонних районів на узбережжі Азовського моря неподалік населеного пункту Строганівка прикордонники Бердянського загону в черговий раз виявили браконьєрів.

Троє громадян України на маломірному човні забороненими знаряддями виловили 150 рибин пеленгасу, бичків та камбали, чим завдали збитків державі на суму близька 100 тисяч гривень.

Рибу та знаряддя лову прикордонники встановленим порядком передали представникам Азовського рибоохоронного патруля, а за фактом незаконного вилову водних біоресурсів направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).