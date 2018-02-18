Надійшла інформація: доки йде мітинг на Софіївській площі, під ВР знищують наметове містечко

Надійшла інформація: доки йде мітинг на Софіївській площі, під ВР знищують наметове містечко

Організатори звернулись до громадськості не панікувати.

Джерело: Відомості

Під час виступу депутата Дерев'янка надійшла інформація про те, що зараз під ВР намагаються розібрати наметове містечко. Організатори мітингу, серед яких і представники "Донбасу", закликали частину мітингарів, після перевірки інформації,  прийти до ВР, щоб захистити наметове містечко. Але вже за якихось кілька хвилин стало відомо, що в містечку спокійно. 

До учасників "Маршу за майбутнє" "Руху нових сил".   з радіо-промовою з-за кордону звернувся Михайло Саакашвілі.

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