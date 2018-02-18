Надійшла інформація: доки йде мітинг на Софіївській площі, під ВР знищують наметове містечко
Організатори звернулись до громадськості не панікувати.
Під час виступу депутата Дерев'янка надійшла інформація про те, що зараз під ВР намагаються розібрати наметове містечко. Організатори мітингу, серед яких і представники "Донбасу", закликали частину мітингарів, після перевірки інформації, прийти до ВР, щоб захистити наметове містечко. Але вже за якихось кілька хвилин стало відомо, що в містечку спокійно.
До учасників "Маршу за майбутнє" "Руху нових сил". з радіо-промовою з-за кордону звернувся Михайло Саакашвілі.