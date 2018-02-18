У Києві перекрито шість станцій метро

У Києві перекрито шість станцій метро
Фото: мітинг у Києві (РБК-Україна)

Найближчі до Хрещатика станції метро перекрито нібито як "заміновані".

Джерело: Відомості

У Києві станом на 12 годину перекрито 6 станцій метро – Університет, Театральна, Хрещатик, Майдан Незалежності, Льва Толстого, Золоті ворота, інформує Newsone.

Нагадаємо, на даний час у Києві відбувається  "Марш за майбутнє" "Руху нових сил".  У зв'язку з іншими подіями, марш змінив маршрут, відповідно колона мітингуючих рухається на Софіївську площу. Вже зараз зібралось кілька тисяч людей. Люди продовжують підтягуватися, добираючись і пішим ходом і іншим громадським тра

нспортом, зважаючи на закриття  станцій метро.

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