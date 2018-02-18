У Києві перекрито шість станцій метро

Фото: мітинг у Києві (РБК-Україна)

У Києві станом на 12 годину перекрито 6 станцій метро – Університет, Театральна, Хрещатик, Майдан Незалежності, Льва Толстого, Золоті ворота, інформує Newsone.

Нагадаємо, на даний час у Києві відбувається "Марш за майбутнє" "Руху нових сил". У зв'язку з іншими подіями, марш змінив маршрут, відповідно колона мітингуючих рухається на Софіївську площу. Вже зараз зібралось кілька тисяч людей. Люди продовжують підтягуватися, добираючись і пішим ходом і іншим громадським тра

нспортом, зважаючи на закриття станцій метро.